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فرنسا

شاهد: إفتتاح أطول جدار للتسلق داخل القاعة في أوروبا بمدينة ميلوز الفرنسية

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بقلم:  يورونيوز
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افتتاح أكبر قاعة للتسلق في أوروبا
افتتاح أكبر قاعة للتسلق في أوروبا   -   حقوق النشر  AFP
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افتتحت قاعة رياضية خاصة بالتسلق في مدينة ميلوز الفرنسية أطول جدار صناعي للتسلق في أوروبا يبلغ ارتفاعه 25 مترا.

وتتوفر القاعة على عشرات المسرات للتسلق داخل القاعة وخارجها وقال مديرها بروس كول إنها تتوفر على "ستين مسارا بالداخل بالإضافة إلى 12 مسارا في الهواء الطلق".

ويطمح القائمون أن يكون هذا الصرح الرياضي مكانا لتحضير الرياضيين الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية لعام 2024 التي ستجري في العاصمة الفرنسية باريس.