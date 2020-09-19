جدارية ضخمة يعمل طلائها على إزالة التلوث الهوائي في وارسو

في وارسو قام الفنانان ماسيك بولاك و داود ريسكي بتصميم جدارية ضخمة تزينها رسوم نباتات وزهور مبتسمة ومتشابكة مع "مبان مستقبلية".

هذه الجدارية جزء من مشروع يسمى "غابات المدينة"، وهو سلسلة من الجداريات حول العالم، تطلى بدهان يزيل التلوث، وتمول المشروع شركة كونفيرس الأمريكية لصناعة الأحذية.

إضافة إلى جدارية وارسو، هناك جداريتان في بانكوك وبلغراد مع تخطيط لخلق 12 لوحة جدارية من هذا النوع.

يقول داود ريسكي، أحد الفنانين ليورونيوز: "في المدينة التي أحلم بها في المستقبل، ستختفي اللوحات الإعلانية، وسيتحول الجميع من السيارات إلى الدراجات".

آلية إزالة التلوث...كيف يعمل الطلاء؟

يتفاعل الطلاء مع أكسيد النيتروجين المنبعث من السيارات والمصانع ومحطات الطاقة عندما يتلامس مع سطحه، ثم تعمل أشعة الشمس كمحفز لعملية تحول أكسيد النيتروجين إلى ماء وكميات صغيرة من ثاني أكسيد الكربون ونترات الكالسيوم.

ويغسل المطر فيما بعد نترات الكالسيوم ليستعد السطح لبدء العملية من جديد.

وتقدرشركة كونفيرس أن الجداريات حول العالم لها قدرة 1470 شجرة في عملية تنقية الهواء.