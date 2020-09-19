فيديو: شرطة بيلاروس تعتقل المئات خلال تظاهرة نسائية في مينسك

أوفقت شرطة بيلاروس اليوم، السبت، مئات المواطنين الذين شاركوا في مسيرة نسائية في العاصمة مينسك، ضدّ الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشنكو، الذي يحكم البلاد منذ 1994.

وشاركت نحو 2000 امرأة في المسيرة، ورفعن الرايات البيضاء والحمراء التي ترمز إلى المعارضة. وقامت الشرطة باعتراض المسيرة بحسب مراسل فرانس برس.

وكان البرلمان الأوروبي أعلن رفضه نتائج الانتخابات الرئاسية "الانتخابات الرئاسية" التي جرت في بيلاروس في 9 آب/أغسطس قائلاً إنها "أجريت في خضم انتهاك صارخ لجميع المعايير المعترف بها دولياً".

ولن تعترف بروكسل بشرعية ألكساندر لوكاشنكو بعد تاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ الانتخابات تشهد العاصمة مينسك تظاهرات بشكل أسبوعي تقريباً.