رومانيا تعلن العثور على كتب قديمة بملايين الدولارات مسروقة من لندن

صرحت رومانيا الجمعة أنها اكتشفت حوالى مئتي كتاب قديم، بقيمة تقرب من ثلاثة ملايين دولار كانت قد سُرقت من مستودع في بريطانيا عام 2017.

وكانت كتب بارزة لغاليليو واسحق نيوتن وأخرى قديمة لبتراركا من القرن الرابع عشر، وإصدارات نادرة لدانتي، فضلا عن حوالى 80 مسودة رسومات للفنان الإسباني غويا، قد سُرقت خلال عملية سطو لافتة ليل 29 إلى 30 كانون الثاني/ يناير 2017.

وقد دخل اللصوص من سقف مستودع في فلتهام قرب لندن، قبل النزول 12 متراً على الحبال من دون كشفهم عن طريق أجهزة رصد التحركات، ثم خرجوا بالطريقة نفسها.

وأوقف أربعة مشتبه بهم من الجنسية الرومانية في حزيران/ يونيو 2019 إثر حوالى ثلاثين مداهمة في شمال شرق رومانيا، فيما أوقفت السلطات البريطانية عشرات آخرين لم تكشف جنسياتهم.

مجموعة من الكتب "التي لا يمكن الاستغناء عنها" سُرقت في عملية سرقة جريئة عام 2017 من مستودع في لندن Romanian Police Handout/AP

غير أن توقيف روماني في مدينة تورينو الإيطالية في كانون الثاني/ يناير، هو الرأس المدبر المفترض لهذه الشبكة، والمعلومات التي أدلى بها "كان لهم دور حاسم بنجاح هذه العملية"، التي تعاونت فيها أجهزة الشرطة في بريطانيا وإيطاليا ورومانيا، بحسب بيان لوكالة "يوروجست" القضائية الأوروبية.

وجرى إكتشاف المسروقات الثمينة الأربعاء داخل منزل في مقاطعة نيامت شمال شرق رومانيا.

وبيّنت صور نشرتها النيابة العامة الرومانية الكتب مغلفة في أكياس بلاستيكية ومخبأة في حفرة من الخرسانة مغطاة بكميات من الردم.

وقالت الشرطة البريطانية إن "هذه الكتب قيّمة للغاية ولا بديل عنها وتشكل أهمية هائلة للتراث الثقافي الدولي".

كتب مسروقة منها الإصدارات الأولى من أعمال جاليليو جاليلي وإسحاق نيوتن سُرقت من مستودع في لندن Romanian Police Handout/AP

وأفاد المحققون البريطانيون أن جزءا من المشتبه بهم وهم أعضاء في عصابة تتخذ من شمال شرق رومانيا مقرا لها، ارتكبوا "إحدى عشرة عملية سطو أخرى في بريطانيا، مستخدمين بصورة عامة أسلوب الاقتحام عينه، وسرقوا خلالها مقتنيات تقدر قيمتها بمليوني جنيه استرليني (2,6 مليون دولار)".