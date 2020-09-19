"عدة" قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار جماعي شمال ولاية نيويورك

قالت الشرطة الأميركية، اليوم، السبت، إن عدّة أشخاص قتلوا فيما جُرح آخرون بسبب عملة إطلاق نار جماعي في روتشستر الواقعة شمال ولاية نيويورك.

وقال متحدث باسم مكتب شرطة روتشستر خلال مؤتمر صحافي إن شخصين قتلا وجرح 14 آخرون في عملية إطلاق نار جماعي، مضيفاً أن الشرطة ما زالت تحقق في هوية المهاجمين وعددهم.

ولم يعط المسؤولون معلومات إضافية حول سبب إطلاق النار، ولا هوية الضحايا.

ودعا المتحدث المواطنين الذين كانوا شهوداً إلى الاتصال بالشرطة وتقديم شهاداتهم. وكان مكتب الشرطة في المقاطعة غرّد عبر حسابه في تويتر سابقاً مؤكداً وقع إطلاق نار وسقوط "عدة قتلى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك عشرات الجرحى.

وكانت مدينة روتشستر شهدت مواجهات عنيفة إلى حدّ ما بين الشرطة ومتظاهرين منددين بالعنصرية إثر مقتل مواطن أفرو-أميركي، وهو دانيال برود، اختناقاً، في مركز للشرطة.