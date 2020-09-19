طواف فرنسا: بوغاتشار يفوز بالمرحلة 20 وينتزع القميص الأصفر

ضرب الدراج السلوفيني تاداي بوغاتشار ضربة ملعم في المرحلة العشرين قبل الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية عندما أحرز المركز الأول وانتزع القميص الأصفر معبداً الطريق نحو تتويجه باللقب عشية ختام المنافسات.

ونجح دراج فريق الإمارات، في حسم المرحلة العشرين التي كانت ضد الساعة على مسافة 36,2 كلم بزمن 55 دقيقة و55 ثانية بمعدل سرعة وسطي 39,5 كلم/ساعة متوفقا بفارق دقيقة و21 ثانية على الهولندي طوم دومولين والأسترالي ريتشي بورتي، وبفارق دقيقة و31 ثانية أمام البلجيكي فوت فان أيرت.

وحل مواطنه بريموز روغليتش متصدر الترتيب العام منذ المرحلة التاسعة خامساً بفارق دقيقة و56 ثانية، فتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 59 ثانية عن مواطنه الذي كان يتخلف عنه بفارق 57 دقيقة قبل مرحلة اليوم.

وسيكون بروغاتشار الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين الإثنين، أصغر فائز بالطواف منذ الحرب العالمية الأولى.

ولم يسبق أن شهد السباق مثل هذا التحول في الصدارة منذ عام 1989 عندما جرد الأميركي غريغ ليموند الفرنسي لوران فينيون من القميص الأصفر في المرحلة الاخيرة في باريس وتوج بلقبه الثاني بعد الاول عام 1986 وأضاف الثالث عام 1990.