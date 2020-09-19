خفر السواحل التونسي ينقذ 37 مهاجراَ جزائرياً غير شرعيين

أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 37 جزائريا قبالة السواحل الشمالية على اثر تعطل مراكبهم، حسب ما أفادت السبت وزارة الداخلية وكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي "تم انقاذ يومي الخميس والجمعة 37 جزائريا" قبالة سواحل ولاية بنزرت (شمال) دون ذكر تفاصيل إضافية.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر أمنية أن المهاجرين كانوا على متن 3 زوارق تعطلت بهم وتدخلت القوات البحرية التونسية لتنقذهم.

وتتزايد خلال السنوات الأخيرة محاولات الهجرة عبر "قوارب الموت" في اتجاه السواحل الاوروبية وبالخصوص الايطالية.

وتبين احصائيات وزارة الداخلية التونسية أنه ومنذ مطلع العام الحالي وإلى حدود منتصف أيلول/ سبتمبر حاول 8581 شخصا عبور المياه التونسية في اتجاه السواحل الأوروبية من بينهم 2104 من جنسيات أجنبية.

وتم توقيف كل المهاجرين غير القانونيين وفقا للداخلية.

وأعلنت السلطات الجزائرية أنّ قارباً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على متنه 15 شخصاً، جميعهم جزائريون، انقلب صباح الخميس قبالة سواحل ولاية مستغانم (شمال شرق) مما أسفر عن غرق أربعة من ركابه، انتشلت جثثهم، وإنقاذ خمسة آخرين بينما يتواصل البحث عن الستّة الباقين.

وبحثت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي خلال زيارة إلى الجزائر الثلاثاء مع نظيرها كمال بلجود ملف الهجرة غير القانونية.

ووفقاً لتقرير نشرته مؤخّراً وكالة "فرونتكس" الأوروبية فقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في غرب البحر المتوسّط خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من 3700 مهاجر، نصفهم من الجزائر.

كما ساهم تفشّي وباء كوفيد-19 في زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر وتونس.