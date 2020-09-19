أحيت المكسيك الذكرى 153 لعيد الاستقلال، من خلال عروض متواضعة في العاصمة مكسيكو هذا العام،’ بسبب تفشي وباء كوفيد-19، والتزاما بالتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات لمكافحة الفيروس.

وفي لندن شارك الأمير وليام ودوقة كامبريدج في إعداد عجين الخبز، خلال مساعدتهما متطوعين في إعداد خبز البيغل الشهير. والتقى وليام وكيت خلال جولتهما بأشخاص، تأثرت وظائفهم بتفشي مرض كوفيد-19.

وفي ولاية أوريغون الأمريكية تأكدت وفاة 8 أشخاص بسبب حرائق الغابات. وقدرعدد المنازل المدمرة بنحو 1145 منزلا، إضافة إلى تضرر 579 مبنى آخر.

وفي جزيرة لسبوس اليونانية نقلت السلطات اليونانية اللاجئين إلى مخيم جديد قريب من متيليني، إثر الحريق الذي اندلع في مخيم موريا. وطالب اللاجئون بان يسمح لهم بمواصلة رحلتهم نحو غرب أوروبا. من جانبه دعا البرلمان الأوروبي إلى استجابة عاجلة لأزمة المهاجرين، بإقامة مركز دائم وملائم لهم، قائلا إنه لا ينبغي أن تكون هناك موريا أخرى.