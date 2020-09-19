أحيت المكسيك الذكرى 153 لعيد الاستقلال، من خلال عروض متواضعة في العاصمة مكسيكو هذا العام،’ بسبب تفشي وباء كوفيد-19، والتزاما بالتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات لمكافحة الفيروس.
وفي لندن شارك الأمير وليام ودوقة كامبريدج في إعداد عجين الخبز، خلال مساعدتهما متطوعين في إعداد خبز البيغل الشهير. والتقى وليام وكيت خلال جولتهما بأشخاص، تأثرت وظائفهم بتفشي مرض كوفيد-19.
وفي ولاية أوريغون الأمريكية تأكدت وفاة 8 أشخاص بسبب حرائق الغابات. وقدرعدد المنازل المدمرة بنحو 1145 منزلا، إضافة إلى تضرر 579 مبنى آخر.
وفي جزيرة لسبوس اليونانية نقلت السلطات اليونانية اللاجئين إلى مخيم جديد قريب من متيليني، إثر الحريق الذي اندلع في مخيم موريا. وطالب اللاجئون بان يسمح لهم بمواصلة رحلتهم نحو غرب أوروبا. من جانبه دعا البرلمان الأوروبي إلى استجابة عاجلة لأزمة المهاجرين، بإقامة مركز دائم وملائم لهم، قائلا إنه لا ينبغي أن تكون هناك موريا أخرى.
No Comment المزيد من
شاهد: صور جوية تظهر حجم الدمار الناجم عن الحرائق التي اندلعت في ولاية أوريغون
شاهد: دوق ودوقة كامبريدج يحضران خبز البيغل الشهير في متجر لندني
شاهد: المكسيك تحتفل بعيد استقلالها بغياب كامل للجمهور
فيديو من "معابد تايلاند".. أبراج محصنة وتنانين ونسور تقتلع أمعاء الأشرار
شاهد: الحرائق تتجدد وتلتهم مساحات شاسعة في غابات الأمازون
شاهد: دار "ويغمور هال" الشهيرة للعروض الفنية تعيد فتح أبوابها للجمهور في لندن
شاهد: احتجاجات واسعة ضد إجراءات الحجر الصحي وقضايا الفساد في الأرجنتين
شاهد: ضحايا حريق مخيم موريا للاجئين ينامون ليلة أخرى في العراء
شاهد: مظاهرة نسائية في العاصمة البيلاروسية مينسك والشرطة تتعامل بعنف مع المتظاهرات
شاهد: حفلة سيمفونية على سطح أحد المباني بدريسدن في ألمانيا
اليونان تتوقع معالجة أزمة المهاجرين في جزيرة ليسبوس في غضون أسبوع
شاهد: زيارة خاصة بالعراة لمعرض الممثل الفرنسي الراحل لويس دي فونيس
شاهد: مظاهرات نسائية للتنديد بعملية اغتصاب جماعي لسيدة باكستانية أمام أطفالها
شاهد: نساء من حركة "فيمن" النسائية يقتحمن السفارة البيلاروسية في باريس
شاهد: برلين تحتفي بالأنوار وتُنسي سكانها آلام جائحة كورونا
شاهد: الآلاف يتظاهرون في إقليم كتالونيا باسبانيا ويجددون مطالبهم بالانفصال
شاهد: "دون تعليق" في أسبوع...إعصار مدمر في اليابان وحريق بأكبر مخيم للاجئين في أوروبا
شاهد: مقتل محامي على يد الشرطة يتسبب في أعمال شغب وسقوط ضحايا في كولومبيا
شاهد: صور من السماء لما تبقى من مخيم موريا للاجئين في اليونان بعد أن التهمته النيران
شاهد: سائق سيارة يصور حرائق أوريغون أثناء رحلته بين غابات الولاية