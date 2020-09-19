شاهد: رجال الإطفاء ينقذون رجلاً غمرت المياه سيّارته كاملاً في اليونان

أنقذ رجال الأطفاء رجلاً حوصر بسبب الفيضانات على سطح سيارته في ستافروس، وسط اليونان، بعد عاصفة مطرية شديدة ضربت البلاد، اليوم، السبت.

وفي الفيديو يظهر الرجل ملوحاً بيده، بعدما أغرقت المياه سيارته، وبقي يصارع السيول الجارفة في انتظار قدوم رجال الإطفاء.

ولقي شخصان مصرعهما وفقد ثالث في وسط اليونان بسبب هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

والضحايا امرأة عثر عليها ميتة في منزلها ببلدة فارسالا في منطقة ثيساليا ومزارع يبلغ من العمر 63 عاما كما فقدت امرأة كانت تسافر في سيارتها.