شاهد: تدريبات مشتركة لجيشيْ بيلاروس وروسيا بالقرب من الحدود البولندية

أجري الجيشان الروسي والبلاروسي تدريبات عسكرية مشتركة على بعد خمس كيلومترات من الحدود البولندية في رسالة واضحة لمنظمة حلف شمال الأطلسي والغرب بشكل أوسع.

وأقيمت التدريبات أمس في منطقة برست الحدودية وأطلق عليها اسم "الأخوان السلافية"، تيمُّناً بالثقافة السلافية التي تنتمي إلى كلّ من الدولتين بالإضافة إلى دول شرقية أخرى.

وتنتهي التدريبات، التي تنجَزُ توازياً مع احتجاجات كبيرة تشهدها مينسك بشكل شبه أسبوعي منذ إعادة انتخاب ألكساندر لوكاشنكو رئيساً للبلاد، في الـ25 من أيلول/سبتمبر ويشارك فيها أكثر من 800 جندي ونحو 170 آلية عسكرية.

وتدعم موسكو لوكاشنكو في حين رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أتاحت له البقاء ولاية سادسة في سدّة الحكم والاستمرار بالبقاء على رأس البلاد منذ 1994.