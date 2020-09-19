يابانية ولدت في 1903 تحطم الرقم القياسي وتصبح أكبر معمّرة في العالم

أظهرت حسابات صادرة عن حكومة الصحة اليابانية أن عجوزاً تعيش في مدينة فوكووكا الجنوبية صارت أكبر معمّرة في البلاد، محطمة الرقم القياسي السابق.

واليوم، السبت، بحسب الوزارة، بلغ عمر تاناكا كاين 117 سنة و261 يوماً، إذ ولدت في كانون الثاني/يناير من عام 1903 وهي أصبحت أكبر معمّرة لا في اليابان وحدها إنما في العالم كله.

علماً أن أكبر معمّر ياباني أيضاً ويبلغ من العمر 122 عاماً.

وتظهر أرقام الوزارة أن المعمّرة الحالية حطّمت الرقم القياسي، إذ صارت أكبر بيوم واحد من تاجيما نابي التي عاشت 117 سنة و260 يوماً وتوفيت في 2018.

وتعيش كاين في دار للعجزة وتقول إنها تحب الشوكولاتة والعصير...