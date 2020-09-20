مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد يضم 14 تابوتا مغلقا قرب أهرامات الجيزة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري لـ14 تابوتا مغلقاً، في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة في غرب القاهرة. وقال بيان الوزارة الذي تلقت الوكالة نسخة منه الأحد، إنه استمراراً لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار سقارة، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتاً، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتاً مغلقا.

وأوضح البيان أن جهود البعثة المصرية كان قد أسفر الأسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن، به أكثر من 13 تابوتا آدمياً مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.

ووفقا للبيان، لم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها. وسيتم عقد مؤتمر صحافي بمنطقة آثار سقارة، للاعلان عن تفاصيل الكشف فور الانتهاء من أعمال الحفر التي لا تزال مستمرة.

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني المتميز من أجل انعاش قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في البلاد، خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19 والتي قيدت حركة السفر حول العالم.

وفي نيسان/أبريل وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارجاء افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية إلى العام القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر افتتاح هذا المتحف أمام الجمهور في الربع الأخير من العام الجاري.