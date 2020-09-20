مقتل ناشط في حماس بانهيار نفق في قطاع غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن أحد عناصرها قتل مساء الأحد إثر انهيار نفق في شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إنها "تزف المجاهد خليل محمد لبد من معسكر جباليا الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة" بدون مزيد من التفاصيل.

وافاد مصدر طبي أنه وصل إلى مستشفى "الأندونيسي" في جباليا "شهيد وثلاثة مصابين آخرين أحدهم في حالة خطرة إثر انهيار نفق".

وخلال السنوات الماضية قتل عشرات من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي بسبب حوادث انهيارات أو انفجارات داخل أنفاق تابعة لهما في القطاع.

وتملك حماس شبكة أنفاق تحت الأرض تستخدمها غالبا في هجماتها على الجيش الإسرائيلي أو لتخزين الأسلحة.