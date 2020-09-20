ضبط مغلّف موجّه إلى الرئيس ترامب يحتوي على مادة الريسين السامة

أفادت وسائل إعلام أميركية السبت أن السلطات اعترضت مغلّفا موجّهاً إلى الرئيس، دونالد ترامب، يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الابيض، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن".

وذكرت التايمز أنَّ هناك اعتقاداً بأن المغلّف قد أُرسل بواسطة البريد من كندا. ويتم فحص البريد الموجّه إلى البيت الأبيض وفرزه أولاً في منشآت خارج واشنطن.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أنه جرى فحص محتوى المغلف عدة مرات قبل التأكد من احتوائه على مادة الريسين.

وقال بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن إن "المكتب يحقق بالتعاون مع الخدمة السرية الأميركية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مثيرة للريبة استلمتها منشأة حكومية أميركية للبريد".

وتابع "حالياً لا يوجد أي تهديد للسلامة العامة".

ورفضت السلطات اعطاء تفاصيل إضافية عن الحادث.

ومادة الريسين التي يتم استخراجها من حبوب الخروع شديدة السمية وتؤدي إلى الموت بعد دقائق من ابتلاعها أوتنشقها أو حقنها إذ تسبب فشلاً في عمل أعضاء جسم الإنسان، ولا يوجد ترياق معروف مضاد لها.