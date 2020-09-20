روحاني: سياسة "الضغط الأقصى" الأميركي على إيران باتت "عزلة قصوى" لواشنطن

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن سياسة "الضغط الأقصى" التي اعتمدتها الإدارة الأميركية حيال بلاده، باتت "عزلة قصوى" لواشنطن بعد إعلان الأخيرة بشكل أحادي إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، في خطوة لاقت انتقادات دولية واسعة.

وقال روحاني في كلمة خلال اجتماع حكومي بث عبر قنوات التلفزة، "يمكننا القول إن سياسة الضغط الأقصى للولايات المتحدة ضد إيران، في شكلها السياسي والقانوني، تحولت الى سياسة عزلة قصوى للولايات المتحدة".

وأشار روحاني إلى أن الولايات المتحدة تلقت في الفترة الماضية "ثلاث هزائم متتالية في مجلس الأمن الدولي، أي في المكان الذي لطالما اعتقد الأميركيون أنه نقطة قوتهم".

وكان بيان صادر عن الخارجيات الألمانية والبريطانية والفرنسية قال سابقاً اليوم إن لا تأثيرَ قانونياً بالنسبة للعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، خصوصاً وأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وبرأي الدول الأوروبية الثلاث، فإن انسحاب واشنطن من الاتفاق لا يخوّلها اللجوء إلى أحد بنوده لتفعيل بند "سناب باك" الذي أثار الجدل سابقاً، وفرض عقوباتٍ على طهران.