بيان ألماني-فرنسي-بريطاني مشترك: عقوبات واشنطن على طهران "بدون تأثير قانوني"

صدر بيان مشترك عن وزارات الخارجية لألمانيا وفرنسا وبريطانيا جاء فيه أن "العقوبات الأممية" التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على إيران "لا يمكن أن يكون لها أية تأثيرات قانونية".

وجاء في البيان "تنبه فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاقية النووية الشاملة بعد انسحابها منها في الثامن من أيار/مايو 2018. وبالتالي.. فإن تطبيق القرار بموجب الفقرة 11 من الاتفاقية لا يمكن أن تكون له أية تأثيرات قانونية".

بقول آخر، عّلل البيان ما جاء فيه بالقول إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تفعّل آلية "سناب باك" المثيرة للجدل، لأن ذلك "ليس ممكناً من وجهة نظرٍ قانونية".

وأضافت الدول الثلاث أنها لاتزال "ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه إقرار خطة العمل المشتركة الشاملة في عام 2015. لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بالقيام بذلك".