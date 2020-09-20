شاهد: فنانو السيرك يقدمون عروضهم في الهواء الطلق في كوريا الجنوبية

يقدّم مهرّج سيرك كوري جنوبي وبهلوانيوه عروضهم في سيول خلال عطلة هذا الأسبوع أمام جمهور في سياراته، من دون مدرجات ولا خيمة، تفادياً لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

ويقام هذا العرض عادةً في أيار/مايو من كل عام، لكنّه أرجئ هذه السنة مرتين بسبب جائحة كوفيد-19.

ولكي لا يكون السيرك سبباً لتفشّي الفيروس، وجد المنظّمون أخيراً أن الحل يتمثل في إقامة العرض في الهواء الطلق، على طريقة الـ"درايف إن"، حيث يشاهده أفراد الجمهور وهم في سياراتهم.

وقال مدير مركز فنون الشارع في سيول تشو بيونغهي "من المهم جداً أن تقام الفنون التي يضمها السيرك حتى في زمن الجائحة".

وأضاف "لذلك سعينا إلى إيجاد أفكار أخرى لكي نتمكن من إقامة السيرك، واعتمدنا خيار الـ-درايف إن- لأنه بدا الأكثر توفيراً للسلامة".

ويُسمَح لثلاثين سيارة بأن تكون موجودة أمام المسرح خلال كل عرض. وتبث العروض كذلك عبر الإنترنت، ويمكن مشاهدتها مجاناً. وبدلاً من التصفيق للقفزات البهلوانية المميزة، يعبّر الجمهور عن إعجابه... بأبواق السيارات.