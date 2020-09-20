شاهد: دوريات للشرطة الفرنسية لضبط ومخالفة كلّ من لا يرتدي كمامة

تنفذ الشرطة الفرنسية في مدينة بوردو دوريات لمراقبة مدى احترام المواطنين الإجراءات الصحية وارتدائهم الكمامات، في خطوة يرى فرنسيون أنها متشددة بعض الشيء.

وتفرض الشرطة غرامة مالية (أولية) تبلغ قيمتها 135 يورو لكل شخص لا يرتدي كمامة في الشوارع التي تكثر فيها الحركة في المساء، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في فرنسا في الأيام الأخيرة مسجلة أرقاماً قياسية لم تصل لها منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ بلغت حصيلة أمس 13498 حالة في زيادة بلغت 220 عن حصيلة يوم الجمعة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في فرنسا منذ بداية الجائحة أكثر من 442 ألف حالة، و أكثر من 31 ألف وفاة.