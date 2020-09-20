تقرير: 50 مليون عاطل عن العمل مقابل 845 مليار دولار من الثراء الإضافي

هناك 643 ملياردير في الولايات المتحدة الأميركية، وازدادت ثروتهم بنسبة 29 بالمئة منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19، بينما خسر الملايين وظائفهم حول العالم.

وبحسب تقرير صادر عن المعهد الأميركي للدراسات السياسية (IPC)، إن ثروة أثرى الأثرياء في الولايات المتحدة، أي الـ643 شخصاً، ازدادت 845 مليار دورلار منذ تاريخ الـ18 آذار/مارس.

وهذا يعني أن الثروة الإجمالية لهذه الطبقة ارتفعت أيضاً من 2.95 تريليون دولار إلى 3.8 تريليون دولار، فيما خسر نحو 50 مليون أميركي وظائفهم خلال الفترة نفسها.

جيف بيزوس: أكبر الرابحين

كان بيزوس، مؤسس ومالك شركة أمازون، أثرى رجل في العالم قبل انتشار الوباء وقدّرت مجلة "فوربس" الأميركية أن ثروته ازدادت نحو 73 مليار دولار منذ بدء الأزمة الصحية لتبلغ نحو 186 مليار دولار.

إيلون ماسك: 274 بالمئة

بحب التقرير نفسه، ازدادت ثروة إيلون ماسك، مؤسس ومالك شركة تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 274 بالمئة وبلغت أكثر من 92 مليار دولار بقليل، بينما ازدادت ثروة مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، بنسبة 84 بالمئة وارتفعت من 45 مليار إلى 100.6 مليار.

بيل غيتس: ثروة بلغت 116 مليار

أما بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت الذي وعد بتقديم نصف ثروته للأعمال الخيرية وبتقديم "كذا مليار دولار" لدعم القطاعات الطبية في مكافحة فيروس كورونا، فإن الارتفاع الذي طرأ على ثروته يقدّر بنحو 16 بالمئة، لتبلغ 116 مليار دولار.

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