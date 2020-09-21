مخاوف من تسجيل بريطانيا 50 ألف إصابة كورونا يوميا بحلول منتصف أكتوبر

أكد المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس، أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تتضاعف كل 7 أيام في المملكة، مضيفا أنه في حال لم يتم اتخاذ خطوات جادة، فإن عدد الإصابات قد يصل إلى نحو 50 ألف حالة يوميا في منتصف أكتوبر.

وتتضاعف في بريطانيا أيضا أعداد الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات، كل 7 أو 8 أيام، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الوفيات.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، إن البلاد تدخل منعطفا حرجا في معدل الإصابات بالفيروس، وإن الأمور ستسير باتجاه خاطئ في حال لم يتم فرض إجراءات وقائية.

وأضاف:"لا يوجد ما يشير إلى أن الفيروس يتراجع".

وألمح فالانس إلى أن اللقاح قد يصبح متوفرا خلال النصف الأول من العام القادم.

واجتمع رئيس الوزراء بوريس جونسون، بوزرائه لمناقشة الخطوات الواجبة لمواجهة ارتفاع عدد الحالات، إلى مستويات متقاربة مع الأعداد في أواخر مايو.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة للسيطرة على تفشي الوباء، مع نهاية هذا الأسبوع.