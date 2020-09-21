شاهد: الحوثيون يحتفلون بالذكرى السادسة للسيطرة على صنعاء

احتفل الحوثيون ومؤيدون لهم بالذكرى السنوية السادسة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية، صنعاء، حيث مشت مواكب من الجيل الشاب في مسيرات رافعة التحية لعدد من القيادات الحوثية الحاضرة.

ويطلق الحوثيون ومؤيّديهم تسمية "ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر" على ذكرى السيطرة على صنعاء، وقاموا أمس بإشعال "الشعلة السادسة" احتفالاً بـ"طرد مراكز الظلام والاستعمار الداخلي" بحسب تعبير أحد المسؤولين الحوثيين.

وقال محمد حيدرة، نائب وزير الثقافة "هذا اليوم هو يوم الثورة التي طردت مراكز الشر (من العاصمة)".

ويقاتل تحالف عربي بقيادة السعودية، مع الحكومة المعترف بها دولياً، الحوثيين في اليمن منذ آذار/مارس 2015 في حرب دموية أدّت إلى سقوط أكثر من مئة ألف قتيل.

في الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر، اجتاح الحوثيون مقر الكتيبة المدرعة الأولى في صنعاء بعد أربعة أيام من الاشتباكات مسيطرين عليه وعلى مقرات وزارية وحكومية أخرى.

واتُهم الطرفان العربي من جهة، والحوثي من جهة أخرى، كما أطراف غربية أيضاً، بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية خلال نحو 5 سنوات من المواجهات العسكرية التي أوصلت اليمن إلى أسوأ كارثة إنسانية، واضعةً مئات الآلاف على هامش المجاعة.