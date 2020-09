شاهد: كيف سخر رامي يوسف من خسارته لجائزة إيمي؟

نشر الفنان الأمريكي المصري الأصل رامي يوسف مقطع فيديو قصير على تويتر، يظهر فيه شخص يرتدي بدلة واقية، يلوح بيده ويغادر حاملاً تمثال جائزة إيمي، وعلق عليه " when you lose the emmy" بعد أن خسر الجائزة التي كان مرشحاً للفوز بها.

وكان يوسف قد خسر جائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في مسلسل "رامي" لصالح يوجين ليفي بطل المسلسل الكوميدي "شيتس كريك".

وقد تم تقديم معظم جوائز إيمي هذا العام بشكل افتراضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يشاهد الفنانون الحفل من خلال بث فيديو مباشر.