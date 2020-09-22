قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح تلفزيوني، الأحد، إنه لاحظ "نوعا من الهرولة" نحو التطبيع - دول عربية مع إسرائيل - مضيفا أن الجزائر لن تشارك فيها ولا تباركها.

كما أردف قائلا في لقاء له مع الصحافة المحلية نقله التلفزيون الرسمي "القضية الفلسطينة مقدسة بالنسبة لنا وللشعب الجزائري برمته".

وأضاف أن قضية فلسطين هي "أم القضايا وقضية جوهرية ولا تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف".

ولقيت تصريحات عبد المجيد تبون تفاعلا على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل المستخدمين الذين اعتبرواها تتوافق مع موقف الشعب.

كلام الرئيس يمثلنا كشعب جزائري من صغيرنا لكبيرنا 😌👍 — ميساء⁦🇩🇿⁩⁦🇪🇭⁩ (@kebier_maiss) September 20, 2020

كلام الرئيس هو موقف الشعب — Dr. Jehad Yasin. PhD in Economics, USA (@tobyjy) September 21, 2020

كما اعتبر مغردون أن ما ذكره تبون هو موقف معروف و"ثابت لن يتغير".

لا جديد يذكر... موقف الجزائر ثابت ولن يتغير... نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة 🇩🇿 — nabil madridista🇩🇿 (@lakhdari1web) September 20, 2020

وقال مغرد إن موقف الجزائر من التطبيع "أوضح موقف رسمي عربي يدين التطبيع وينتصر لقضية فلسطين...".

هذا اوضح موقف رسمي عربي يدين التطبيع وينتصر لقضية فلسطين سيسجل لهذا الرجل هذا الموقف ويكتب بماء الذهب مقارنة بمن يجترون كلاما عربيا فصيحا ثم يضعون رؤوسهم في التراب هذا يوم ينفع الصادقون صدقهم 🇩🇿🇵🇸 — Dr.Alomarfarouk (@Manaf80420252) September 20, 2020

كلام جميل ولكن...

فيما أشاد البعض بتصريحات الرئيس الجزائري وثمن موقفه غير أن آخرين وجدوا فيها مجرد كلام ينقصه الكثير من الأفعال.

وذكر مغرد أن "الأفعال تكذب التصريحات الفضفاضة" وذلك بسبب منع "المسيرات المؤيدة لفلسطين" في الجزائر.

لكن للأسف الحقيقة غير ذلك، والأفعال تكذب التصريحات الفضفاضة، ما زالت المسيرات المؤيدة لفلسطين ممنوعة، وقد منع الأمن مؤخرا مسيرة متجهة نحو سفارة الإمارات الصهيونية للتعبير عن رفض إتفاقية العدوان على فلسطين. — Noureddine (@NouryAlg) September 21, 2020

في حين قال مغرد آخر إن ما قاله تبون "ينقصه الكثير من الدعم السياسي واللوجستي في أرض الواقع".

كلام جميل و يعبر عن قناعات و عقيدة الشعب الجزائري و حكومة. ولكن ينقصه الكثير من الدعم السياسي و اللوجستي في الأرض الواقع .#التطبيع_خيانة#الجزائر_مع_فلسطين_ظالمة_او_مظلومة — ⁦⁩⁦Yahya Amine⁦. ⁦🇩🇿⁩⁦ (@YahyaAmine19) September 20, 2020

فيما غرد آخر "نريد أفعال لا أقوال... التصريح جيد لكن المساندة وبذل العطاء والمساهمة في صمود الشعب الفلسطيني هو السبيل لتحقيق هذا الهدف".