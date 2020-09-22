وكيل اللاعب: معاملة جماهير ريال مدريد لجاريث بيل كانت "مخزية"

وصف جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل العائد إلى توتنهام الإنكليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد من ريال مدريد، معاملة جماهير النادي الإسباني تجاه موكله بالـ"مخزية" معتبرا أن بطل إسبانيا لم يعمل على تحسين الأمور.

وعاد بيل (31 عاما) الأسبوع الفائت إلى توتنهام الذي غادره عام 2013 إلى نادي العاصمة الإسبانية بصفقة قياسية عالمية حينها بلغت 85 مليون جنيه إسترليتي (109 ملايين دولار).

وحقق الجناح الذي ينتهي عقده مع ريال عام 2022، لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي مرتين في مدريد.

كما يتصدر قائمة الهدافين البريطانيين في "لا ليغا" عبر التاريخ مع 80 هدفا في 171 مباراة.

إلا أنه لم يجد مكانا له في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد لولاية ثانية في العاصمة الإسبانية في آذار/مارس 2019 وحاول التخلي عنه مطلع الموسم الماضي إلى أحد أندية الدوري الصيني، لكن الصفقة ألغيت في اللحظة الاخيرة.

ولم يخض بيل مع ريال مدريد سوى مباراة واحدة بعد استئناف الدوري المحلي في حزيران/يونيو الماضي إثر توقف قرابة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعرض لصافرات الاستهجان من جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو".

واعتبر وكيله أن الدولي الويلزي لم يعامل بالاحترام الذي يستحقه، إذ قال في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "في رأيي، لم يُعامل بالطريقة الصحيحة مع شخص قدم الكثير لنادٍ عظيم".

وتابع "أعتقد أن الأمور سارت على نحو خاطئ. من الصعب القول ما كانت المشكلة تحديدا ولكن أعتقد أنه بالنسبة لشخص حقق كل ما حققه مع ناد لسبع سنوات، كان يجب أن يحظى بمعاملة أفضل".

وأضاف "لا أريد أن ألوم أحدا أو الدخول في التفاصيل. أعتقد أن معاملة الجماهير كانت مخزية والنادي لم يساعد. هذا كل ما أريد قوله".

ويأمل بارنيت أن تشكل عودة بيل إلى النادي اللندني سببا له ليحب كرة القدم من جديد ما إن يعود إلى المنافسات حين يصبح جاهزا بدنيا، حيث من المتوقع عودته الشهر المقبل.

ورغم أنه انضم لموسم واحد على سبيل الاعارة، إلا أن بارنيت يأمل في أن يبقى موكله في العاصمة الإنجليزية لفترة أطول.

وأردف "آمل أن مسألة (العودة إلى ريال) لن تحصل. سيحقق النجاحات في توتنهام وسيرغب في البقاء وسيكون من السهل القيام بباقي الامور".