شاهد: تباعد إجتماعي "لمن يدفع تذكرة أغلى"...يسبب غضب الجمهور في أوبرا مدريد

احتج عدد من جماهير دار الأوبرا في مدريد بعدما لاحظوا "تقصيرا" من جانب المسؤولين على الأوبرا في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ما تسبب في إلغاء العرض كليا.

وذكر القائمون على الأوبرا أن عرض ليلة الأحد تم إلغائه بعدما قامت "أقلية" من المتفرجين بالتصفيق مرارا على الرغم من أنها عرضت عليهم تغيير أماكن جلوسهم التي كانت متقاربة أو تعويضهم مبلغ التذكرة.

أظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها عدد ممن حضروا العرض على وسائل التواصل الاجتماعي صفوفا كاملة في الأقسام العلوية حيث المقاعد أرخص، بينما في قسم الأرضي الأغلى سعرا يمكن رؤية العديد من المقاعد الفارغة تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي.