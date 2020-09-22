ترامب يهاجم الصين في الأمم المتحدة ويدعو لمحاسبتها على كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مخاطبا الأمم المتحدة خلال عقدها الجمعية العمومية السنوية افتراضياً، إنه يجب "محاسبة الصين على ما قامت به" في أزمة كوفيد-19، فيما توشك الولايات المتحدة على تجاوز عتبة 200 ألف وفاة بالوباء.

وفي رسالة مسجلة بثت خلال الاجتماع، اتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا "بالخروج من الصين وإصابة كل العالم" موضحا "مع بدء انتشار الفيروس، حظّرت الصين الرحلات الجوية الداخلية فيما سمحت للطائرات بمغادرة البلاد"، كما اتهمها كذلك بالامتناع عن مشاركة المعلومات في الوقت المناسب مع العالم بشأن الوباء في بداياته.

وتناول ترامب في حديثه مقاربة بلاده بالتعامل مع الوباء: "لقد أطلقنا في الولايات المتحدة أعنف تعبئة منذ الحرب العالمية الثانية. أنتجنا بسرعة إمدادات أجهزة تهوية بأعداد قياسية، مما أدى إلى وجود فائض سمح لنا بمشاركتها مع الأصدقاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. لقد ابتكرنا علاجات تنقذ الحياة، وقللنا معدل الوفيات لدينا بنسبة 85٪ منذ نيسان/ أبريل. بفضل جهودنا، هناك ثلاثة لقاحات في المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ننتجها بكميات كبيرة مسبقًا حتى يمكن تسليمها فور وصولها. سنقوم بتوزيع لقاح. سوف نهزم الفيروس. سننهي الوباء. وسندخل حقبة جديدة من الرخاء والتعاون والسلام غير المسبوق".

وتطرق ترامب في خطابه أيضاً للاتفاقات الدولية الأخيرة التي كانت إدارته وسيطة فيها وهي اتفاق كوسوفو وصربيا واتفاق التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل، قائلاً إنها تؤكد على دور الولايات المتحدة كصانع سلام.

لطالما استغل ترامب مشاركته في الجمعية العمومية لمعارضة "العولمة" والترويج لسياسته الخارجية "أمريكا أولاً".