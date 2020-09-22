إيلين ديجينيريس تردّ على الاتهامات التي وجّهت إليها بشأن أجواء العمل "السامة"

ردّت المقدّمة الفكاهية الأميركية إيلين ديجينيريس للمرّة الأولى على مزاعم حول مضايقات سائدة في أجواء العمل تطال برنامجها، مقرّة بحصول زلّات ومؤكّدة إجراء "التغييرات اللازمة".

وكثرت الانتقادات التي وجّهت إلى برنامج "إيلين" الحواري الرائج جدّاً بشأن أساليب إدارة طاقم العمل منذ انقطاع البثّ في منتصف آذار/مارس بسبب الوباء.

وفي منتصف نيسان/أبريل، أفادت مجلة "فراييتي" بأن أفراداً من الطاقم التقني للبرنامج اشتكوا من استئناف القيّمين على الإنتاج التصوير في منزل إيلين ديجينيريس من دون أغلب الأعضاء.

وفي تموز/يوليو، نشر موقع "بازفيد" تقريراً يستند إلى شهادات أعضاء سابقين من طاقم البرنامج كشف النقاب عن أجواء العمل "السامة". ولم يكن هذا التقرير يتضمّن أي شهادة تلوم ديجينيريس شخصياً، حتّى لو أن البعض اعتبروا أنه لا يمكن إعفاؤها بالكامل من هذه الانتقادات.

وقد تسببت هذه الاتهامات بتشويه صورة ديجينيريس، الممثلة الكوميدية السابقة البالغة 62 عاماً التي يتمحور برنامجها الذي يبثّ على قناة "إن بي سي" حول قيم الطيبة والإنسانية مع اعتماد شعار "بي كايند" ("كن طيّب القلب").

وبعد أشهر من التكّهنات حول احتمال إلغاء البرنامج، ردّت إيلين التي لم تدل بأي تصريح منذ اندلاع الجدل، على هذه المزاعم. وهي أكّدت في الحلقة الأولى من الموسم الثامن عشر للبرنامج إجراء "التغييرات اللازمة" و"فتح صفحة جديدة".

وتمّت إقالة ثلاثة منتجين ذكرت أسماؤهم في تقرير "بازفيد" في آب/أغسطس.

وقالت المذيعة الحائزة 30 جائزة "إيمي" والتي تولّت إحياء حفل "أوسكار" في 2007 و2014 "علمت بأمور ما كان ينبغي أن تحصل. وأنا آخذ المسألة على محمل الجدّ وأريد أن أعرب عن أسفي لمن يعنيه الأمر".

وأردفت "لا أظنّ أنه كان في وسعي أن أخدعكم كلّ يوم منذ 17 عاماً. والحقيقة هي أنني حقّاً الشخص الذي ترونه على التلفزيون".