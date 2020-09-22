سعر جرعة لقاح كورونا سيتراوح ما بين 5 و15 يورو

كشفت سو ميدلتون، رئيسة الاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية ولقاحات الاتحادات في أوروبا، الثلاثاء أن جرعة اللقاح ضد مرض كوفيد-19 الذي يجتاح العالم ستكلف "ما بين 5 و15 يورو". ميدلتون خلال حديثها إلى لجنة برلمانية في البرلمان الأوروبي،

تصريحات ميدلتون جاءت خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، تزامنا مع قيام كل من مختبر سانوفي وكورفاك بالدفاع عن عقودهما الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا.

هذا وأبرم الاتحاد الأوروبي ست صفقات مع المختبرين لحجز مئات الملايين من جرعات اللقاحات المحتملة، إلا أنه لم يكشف عن أي مبلغ تقديري أو حتى الشروط التجارية التي تحدد هذه العقود

وفي هذا السايق نبهت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي إلى أن القواعد التي تحكم سوق المنافسة بقولها "هناك قضايا تتعلق بالمنافسة، ولن يكون من الجيد نشر هذه المعلومات حتى يتم الانتهاء من جميع العقود". وفيما يتعلق بسعر جرعة اللقاح "المستقبلي" تابعت ميدلتون "اعتقد انه سعر معقول".

في الوقت الحالي، وقع الاتحاد الأوروبي من خلال المفوضية الأوروبية عقدين شراء مسبق للقاح مع شركة أسترازينيكا السويدية البريطانية وكذلك مع الثنائي الفرنسي البريطاني سانوفي جي إس كاي للحصول على 300 مليون جرعة لكل مخبر..

وإذا كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي عن دفع 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة من لقاح بفايزر- بيونتاك المحتمل، فإن بروكسل لم تكشف عن أي مبلغ. ووفقًا للمختبرات المعنية، فإن سعر الجرعة ليس نهائيًا.