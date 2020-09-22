شاهد: فنانون يونانيون يحتجون بالآلات الموسيقية على تشديد الإجراءات الصحية في أثينا

احتج عشرات الفنانين اليونانين ،الاثنين، على القيود الصحية المشددة التي فرضتها السلطات على أثينا، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إثر عودة المواطنين من عطلهم الصيفية

وتجمع العشرات خارج وزارة العمل وسط أثينا، وهم يحملون آلاتهم الموسيقية ويعزفون عليها قائلين إن القيود المفروضة تقيد من سبل عيشهم.