شاهد: تناول العشاء معلقاً في الهواء وبعيداً عن كوفيد-19 في بروكسل

على ارتفاع 50 مترا عن سطح الأرض، يمكن لزوار أحد المطاعم تناول عشائهم بكل أمان، في ظل تفاشي فيروس كورونا، والقيود المفروضة للحد من تفشيه.

وكل ما على الزوار فعله هو ربط أحزمة الأمان، استعدادا لرفعهم في السماء.

ويوجد في هذا المطعم 8 طاولات مستديرة تلتف حول المطبخ الرئيسي، مع مسافة 3 أمتار فيما بينها.