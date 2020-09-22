عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: أمطار العاصفة بيتا تغمر شوارع تكساس

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ب
euronews_icons_loading
أمطار العاصفة بيتا غمرت السيارات في مناطق من تكساس
أمطار العاصفة بيتا غمرت السيارات في مناطق من تكساس   -   حقوق النشر  Godofredo A. Vásquez/ 2020 Houston Chronicle
حجم النص Aa Aa

وصلت العاصفة الاستوائية بيتا إلى سواحل ولاية تكساس الأمريكية في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وبحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير فإن العاصفة وصلت إلى اليابسة على بعد نحو خمسة أميال شمال "بورت أوكونور" في ولاية تكساس، مع رياح بلغت سرعتها 72 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن سرعة رياح هذه العاصفة قد انخفضت نتيجة المسافات الطويلة التي قطعتها لتصل إلى اليابسة خلال أيام.

وبيتا هي العاصفة التاسعة التي تضرب الولايات المتحدة خلال هذا العام، وهذا رقم قياسي منذ العام 1916، بحسب الباحث في مجال الأعاصير فيل كلوتزباتش من جامعة كولورادو.

وقد نفدت الأسماء التقليدية للعواصف من قاموس العاملين في الرصد الجوي، ما اضطرهم إلى استخدام الأبجدية اللاتينية، وهي المرة الثانية منذ العام 1950.

ومن غير المعلوم حتى الآن المناطق التي ستمر فيها هذه العاصفة، وكمية الأمطار التي تحملها معها.

وكانت الأمطار قد هطلت في هيوستن ومناطق أخرى على ساحل تكساس، قبل حتى أن تصل العاصفة إلى اليابسة، وقد أظهرت مقاطع فيديو حجم الأضرار نتيجة كميات الأمطار الغزيرة، حيث غمرت السيارات في الشوارع.

viber