خروج المعارض الروسي أليكسي نافالني من المستشفى في برلين

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن المعارض الروسي الرئيسي أليكسي نافالني، الذي خرج من المستشفى في برلين بعد أن نجاته من محاولة قتله بسم نوفيتشوك وفقًا لأطبائه، "حر" في العودة إلى روسيا إذا رغب في ذلك.

ونقلت وكالات أنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "فيما يتعلق بعودته إلى موسكو فهو حر كأي مواطن روسي في القيام بذلك في أي وقت".

وخرج المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يعتقد الغرب أنه سمّم بغاز أعصاب نوفيتشوك، من مستشفى في برلين كان يعالج فيه بعد أكثر من شهر من نقله إليه، وفق ما أعلنت إدارة المنشأة الطبية الأربعاء.

وقال مستشفى شاريتيه في بيان "بناء على تحسن حالة المريض الصحية، يعتقد الأطباء المعالجون أن الشفاء التام ممكن" مضيفا أنه ما زال من السابق لأوانه تقويم أي آثار طويلة الأمد لتسممه.

وبعدما شعر نافالني (44 عاما) بالإعياء في 20 آب/أغسطس عندما كان في طائرة عائدة إلى موسكو، أُدخل إلى مستشفى في سيبيريا قبل أن يُنقل إلى ألمانيا حيث تبين أنه تعرّض للتسميم بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب التي طوّرها خبراء سوفييتيون لأغراض عسكرية.

واستُخدمت هذه المادة سابقا لتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا عام 2018 في إنجلترا، وفق السلطات البريطانية.

وأمضى 32 يوما في المستشفى، بما فيها 24 يوما في العناية المركزة، قبل إخراجه.

ورفضت موسكو هذا الاحتمال، رغم الخلاصات التي توصّلت إليها مختبرات ألمانية وفرنسية وسويدية في هذا الاتجاه.

وطلب الزعماء الأوروبيون من موسكو إعطاءهم تفسيرات وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "روسيا وحدها هي التي يمكنها تقديم إجابات بشأن التسمم".

ويقول حلفاء نافالني إنه ربما تسمم في مطار تومسك في سيبيريا حيث احتسى كوب شاي.

لكن الأطباء الروس الذين عالجوا نافالني في البداية في مستشفى في أومسك قالوا إن الفحوص التي أجروها لم تكشف عن أي مواد سامة ورفض الكرملين الدعوات الدولية لإجراء تحقيق.

وكتب نافالني على مدوّنته الاثنين في أول منشور له بعد استعادته وعيه "قبل أن يُسمح لي بالمغادرة إلى ألمانيا، أزالوا كل ملابسي وأرسلوني عاريا بالكامل. ونظرا إلى أنه تمّ العثور على مادة نوفيتشوك على جسدي وأن طريقة تسميم عبر اللمس مرجحة جدا، فإن ملابسي هي دليل مادّي مهمّ جدا".

وأكد فريق أليكسي نافالني العثور على آثار نوفيتشوك على عبوة مياه بلاستيك وجدت في غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه في سيبيريا.