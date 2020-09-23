شركة "فوجي فيلم" اليابانية تتوصل إلى نتائج مبشرة لعلاج يساعد المصابين بكورونا

أعلنت مجموعة "فوجيفيلم" اليابانية الأربعاء أن عقار "أفيغان" الذي طوّرته والمرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا.

ومن بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيغان" و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

وركّزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد-19.

وقالت مجموعة "فوجيفيلم" إن التجربة التي أجريت منذ آذار/مارس وانتهت الآن، لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبطة بتناول "أفيغان".

وستجري المجموعة الآن "تحليلا مفصلا للبيانات" التي تم جمعها خلال هذه التجربة، وهي تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "بدءا من تشرين الأول/أكتوبر".

وقد تم ترخيص عقار "أفيغان" الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.

ومع ذلك، لا ينصح بتناول الحوامل عقار "أفيغان" إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين.