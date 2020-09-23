مادورو يعلن عن إنشاء قوات خاصة للتصدي لأعمال تخريبية أمريكية في بلاده

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إنشاء "كوماندوس عمليات خاص" مكلف التصدي لأعمال تخريبية محتملة قد تقوم بها الولايات المتحدة على أراضيها.

وكشف مادورو عن إنشاء هذا الكوماندوس الذي ستتولى الرئاسة تنسيقه، وذلك خلال كلمة بثها التلفزيون الحكومي الفنزويلي.

وقال الرئيس الاشتراكي إن الوحدة الجديدة "ستكون لديها قدرة التحرك في أي مكان في البلاد على مدار الساعة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى موافقته "على قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) بأعمال سرية ذات طابع إرهابي ضد فنزويلا".

ومثل هذه الأعمال الأميركية قد تستهدف "منشآت نفطية أو كهربائية أو عسكرية أو انتخابية" على أراضي فنزويلا مضيفا "لقد اعتقلنا عميلا اعترف بذلك".

وفي 11 أيلول/سبتمبر الماضي أعلن مادورو أن فنزويلا أوقفت مواطنا أميركيا عرف عنه باسم ماثيو جون هيث ووصفه بانه "جاسوس". وهذا الأميركي متهم "بالارهاب" أمام القضاء الفنزويلي الذي قال إنه كان يخطط لهجمات ضد منشآت نفطية وكهربائية.

وفي آب/أغسطس حكم أيضا على أميركيين اثنين بالسجن 20 عاما بتهمة الارهاب بعد ادانتهما بمحاولة التوغل المسلح الى البلاد في أيار/مايو