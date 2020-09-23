صور: سعوديون يحتفلون بعيدهم الوطني الـ90 تحت شعار "همة حتى القمة"

تحتفل المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بيومها الوطني الـ 90 والذي يوافق 23 سبتمبر أيلول من كل سنة ويمثل هذا اليوم للسعوديين مناسبة مهمة في تاريخ تأسيس المملكة وتوحيدها وتسميتها بهذا الاسم.

وعلى تويتر تصدر هاشتاغ #اليوم_الوطني_السعودي_90 قائمة الترند في السعودية بقرابة المليون تغريدة.

وتداول مستخدمون تغريدات تخلد الذكرى الوطنية وصور وفيديوهات تعبر عن مظاهر الاحتفال الرسمية وغير الرسمية في عدد من المناطق المملكة.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

مصر والإمارات يشاركون السعودية احتفالها

وشارك مغردون من دول عربية احتفالات السعوديين بعيدهم الوطني وعلى تويتر تصدر هاشتاغ اليوم الوطني 90 الترند في مصر أين عبر مغردون عن تهانيهم للمملكة بيومها الوطني ونشروا صورا للأهرام التي أضاءت بالعلم السعودي

ولم تختلف كثيرا الأجواء في الإمارات حيث تداول مستخدمون صورا للاحتفالات تظهر برج خليفة وهو أعلى برج في العالم يضيء بالعلم السعودي احتفالا بالمناسبة

"همة حتى القمة" شعار اليوم الوطني

تعتمد السعودية في كل سنة على شعار يخلد ذكرى يومها الوطني ويكون الشعار ذا دلالات وطنية أو تاريخية تعبر عن روح المملكة.

وكان شعار اليوم الوطني لهذه السنة "همة حتى القمة" الذي اختاره رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وهو شعار استلهمه من كلمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان جاء فيها أن "همة السعوديين مثل جبل طويق" وجبل طويق أحد أهم المعالم الجغرافية الموجود في المملكة.