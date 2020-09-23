ترامب: من العار أن تصل الولايات المتحدة إلى 200 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

طُلب من الرئيس دونالد ترامب التعليق على الحدث الكئيب لهذا الأسبوع والمتمثل في وفاة مائتي ألف بسبب كوفيد 19، فقال متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "من العار" أن تصل الولايات المتحدة إلى هذا الرقم، لكنه استدرك قائلاً إنه لو لم تتخذ إدارته كل الإجراءات اللازمة، كان سيكون هذا الرقم "أكبر بكثير من ذلك".

وأضاف ترامب: "أعتقد أننا إذا لم نتخذ تلك الإجراءات بالشكل الصحيح، فسيكون لدينا اليوم 2.5 مليون حالة وفاة". وأضاف أن الولايات المتحدة الآن "تعمل بشكل جيد" وأن "البورصة في تحسن".

وردد ترامب أيضًا اتهاماته المتكررة بأن الصين كانت مسؤولة عن الوباء وأن عدد القتلى كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير.

وقال ترامب أيضًا إنه "قريب جدًا جدًا" من اتخاذ قرار بشأن مرشح للمحكمة العليا ليحل محل القاضية الراحلة روث غينسبيرغ.

وقال الرئيس إنه يخطط للإعلان عن المرشح يوم السبت الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي.

ودافع ترامب عن قراره بتقديم ترشيح قبل شهر بقليل من يوم الانتخابات، وقال إن لديه "التزامًا دستوريًا" للتأكد من وجود 9 قضاة في المحكمة العليا.

كما قال إنه من المهم أن تكون المحكمة جالسة بالكامل قبل الانتخابات لأن الديمقراطيين "يحاولون زرع الفوضى وأيشيء آخر" من خلال التصويت بالبريد.

وقدم ترامب مرارًا ادعاءات لا أساس لها من أن الديمقراطيين يسعون لتزوير الانتخابات من خلال حث الناخبين على الاقتراع البريدي.