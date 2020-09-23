واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مرتبطة برجل أعمال مقرب من بوتين

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على شركات ومسؤلين فيها يرتبطون برجل أعمال ثري مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى أطراف مرتبطة بالاستخبارات الروسية.

وتشمل العقوبات ثمانية أشخاص وسبعة "كيانات" مرتبطة بيفغيني بريغوجين وبجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

ويتعلق الأمر وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتحقق من أنشطة رجل الأعمال المذكور في إفريقيا الوسطى، وأنشطة جهاز الأمن الفدرالي المتهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

تستهدف العقوبات "كيانات وأشخاصا يعملون لصالح بريغوجين بهدف توسيع نفوذ روسيا في إفريقيا الوسطى"، البلد الغارق بحرب أهلية منذ 2013، كما قالت الخزانة الأمريكية في بيانها.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في البيان أن "ليفغيني بريغوجين شبكة دولية من الداعمين لنشر نفوذه السياسي والاقتصادي الشرير في العالم بأكمله".

وبريغوجين بنفسه خاضع لعقوبات أمريكية أيضاً.

وتتهمه واشنطن بإدارة وتمويل "وكالة أبحاث الانترنت" الروسية، المستهدفة أيضاً بعقوبات أمريكية.

وهي تعتبر واحدة من المؤسسات الرئيسية التي شاركت في التلاعب بشبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لمساعدة دونالد ترامب على الفوز.

وأضاف منوتشين "تواصل الولايات المتحدة استهداف قدرات بريغوجين على شن عمليات على مستوى عالمي".

وتطال هذه العقوبات أيضاً الاستخبارات الروسية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان منفصل "تستهدف الولايات المتحدة أيضاً أطرافاً متورطين في دعم أنشطة" جهاز الأمن الفدرالي الروسي في إطار توفير الدعم لأشخاص حاولوا التهرب من العقوبات المفروضة عليهم من واشنطن.