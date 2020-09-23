شاهد: هبوط اضطراري لطائرة نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء عن هبوط الطائرة التي تقل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي والمعروفة باسم "Air Foce 2"، اضطرارياً بمطار مانشستر- بوسطن بولاية نيو هامشر بعد اصطدام أحد محركاتها بطائر.

وكان بنس في طريقه إلى العاصمة واشنطن حين عادت طائرته أدراجها وهبطت اضطرارياً دون أن يتعرض بنس وأفراد طاقمه لأي خطر أثناء تلك العملية.

وشوهد بنس وهو يقف أمام باب الطائرة بينما قام فنيون بفحص المحرك وإصلاحه حتى تمكنت من الإقلاع مرة أخرى.

و تعتبر Air Force 2 الطائرة الأكثر تأميناً في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد الطائرة الخاصة بالرئيس والمعروفة بإسم Air Force One.