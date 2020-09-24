الدنمارك تكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها غرينلاند قبل 29 عاماً

أعلن المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية الأربعاء عن مستوى برد قياسي شهدته منطقة غرينلاند قبل حوالى 29 عاما، إذ سجلت الحرارة في 22 كانون الأول/ديسمبر 1991 مستوى 69,6 درجة مئوية دون الصفر.

ويأتي هذا الرقم من محطة قياس لا تنتمي إلى الشبكة الاعتيادية لمحطات تسجيل درجات الحرارة، وهو نُبش على يد "محققين مناخيين" قبل أن تؤكده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ما يفسر التأخر الكبير في نشره.

وأوضح المعهد الدنماركي أن "المستوى القياسي سُجل على علو 3105 أمتار قرب القمة الطبوغرافية للغطاء الجليدي، في محطة قياس تلقائي تسمى كلينك".

وقال خبير المناخ في المعهد جون كابلين لوكالة فرانس برس "لقد سُجل عدد كبير من درجات الحرارة القياسية في العقد الأخير، ومن المهم معرفة المستويات القصوى".

وأشار إلى أن "إمكانية تسجيل مستوى برد قياسي جديد تتضاءل لكني لا أستطيع أن أؤكد أننا لن نشهد ذلك أبدا بعد اليوم".

وكان الرقم القياسي السابق في نصف الكرة الشمالي يبلغ 67,8 درجة مئوية دون الصفر، وقد سُجّل في روسيا مرتين في 1892 و1933.

أما أدنى درجة حرارة على الإطلاق في العالم فبلغت 89,2 درجة مئوية دون الصفر. وقد سجلتها محطة فوستوك للأرصاد الجوية في أنتركتيكا في 21 تموز/يوليو 1983.