الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيساً لبيلاروس

رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالكسندر لوكاشنكو رئيسا لبيلاروس رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، مشيراً إلى "نتائج مزورة" لانتخابات 9 آب/اغسطس وإلى أنه "يفتقد إلى أي شرعية ديمقراطية" كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الخميس.

وقال بوريل في بيان إن "انتخابات 9 آب/اغسطس لم تكن حرة ولا نزيهة. الاتحاد الاوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي فان ما يسمى أداء اليمين في 23 أيلول/سبتمبر والولاية الجديدة التي يقول الكسندر لوكاشنكو إنه يتولاها ليس لهما أي شرعية ديمقراطية ويناقضان بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي".