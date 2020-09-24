شاهد: الأم بيلي من الكلاب الجورجية الراعية للأغنام تلد 17 جروا دفعة واحدة

لأول مرة وضعت الأم بيلي وهي من الكلاب الجورجية الراعية للأغنام 17 جروا، هم 9 إناث و8 ذكور، وذلك دفعة واحدة، خلال عملية ولادة استمرت 18 عشرة ساعة، واليوم يبلغ عمر الواحد من هذه الجراء شهرا واحدا.

أما عائلة أوديشفيلي المتكفلة بهذه الحضانة فهي مسرورة ومتفاجئة ومرهقة في الآن نفسه، إذ تقول ربة البيت تامونا إن فترات من الزمن تخللت الولادات، الواحدة تلو الأخرى، ما جعل جميع أفراد أسرتها يتناوبون في ورديات لتغطية كامل عملية الولادة التي استمرت ساعات، وكانت ولادة الجرو الأول بدأت الإثنين وانتهت صباح الثلاثاء.

وبالنظر إلى العدد الكبير للجراء فإن عائلة أوديشفيلي تدخلت لمساعدة الأم في إطعام صغارها، ووفرت العائلة غرفة الأحفاد للجراء التي كانت في غرفة الجلوس.

وكانت تتم تربية الكلاب الجورجية الراعية للأغنام منذ قرون في جبال القوقاز لتحرس الأغنام.

تقول عائلة أوديشفيلي إن الجراء هي من فصيلة نادرة ومهددة بالانقراض، معربة عن سعادتها بهذا العدد الكبير منها حتى تتكاثر، ولكن سيتم في نهاية المطاف فصل هذه الجراء عن بعضها البعض، ومنحها إلى مالكين جدد.