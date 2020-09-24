البحرية المغربية تعترض 284 مهاجرا قبالة شواطئ المملكة

اعترضت البحرية المغربية 284 مهاجرا أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في عمليات متفرقة في البحر الأبيض المتوسط شمال المملكة، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الإسبانية، وفق وكالة الأنباء المغربية الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إن وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تمكنت من تحديد مواقع وإسعاف 284 مرشحا للهجرة غير النظامية، غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن وسائل تقليدية مختلفة، من ضمنها عجلات مطاطية، وأوضح أن هذه العمليات جرت على مدى ثلاثة ليالٍ متتالية بين 21 و24 أيلول/سبتمبر، لافتاً إلى أن محاولات الهجرة كانت تتم ليلا.

ونقل هؤلاء المهاجرون سالمين إلى موانئ مختلفة شمال المملكة، بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية على متن وحدات خفر السواحل، بحسب ما أضاف المصدر.

وتعد السواحل المتوسطية شمال المغرب منطلقا رئيسيا لقوارب المهاجرين نحو السواحل الإسبانية، التي تبعد كيلومترات قليلة، والغالبية العظمى من هؤلاء يأتون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

كما يحاول مغاربة أيضا الهجرة نحو أوروبا لتحسين أوضاعهم.

لكن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا عبر هذا الطريق تراجعت، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام إلى نحو 8200، بحسب وكالة فرونتكس الحدودية الأوروبية.