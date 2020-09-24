نتنياهو يحمل ملابسه المتسخة آلاف الكيلومترات لغسلها على حساب البيت الأبيض!

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير نشرته الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد إحضار "ملابسه المتسخة إلى البيت الأبيض أثناء زيارته الولايات المتحدة لغسلها مجانا".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أكدوا أن نتنياهو أثار خلال السنوات الماضية الجدل بين موظفي منزل الضيافة الخاص بالزيارة الأمريكية بجلبه في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة حقائب مليئة بالملابس المتسخة لغسلها.

وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق باراك أوباما، قولهم أن هذه الخدمة تقدم مجانا للزعماء الذين يقومون بزيارة البيت الأبيض، ومعظمهم لا يستخدمونها، على عكس ما يفعله نتنياهو وزوجته سارة، فهم لا يفوتون إطلاقا فرصة الاستفادة من هذه الخدمة.

وقال أحد المسؤولين في حديث لـ"واشنطن بوست"، إنه "بعد زيارات متعددة بدا واضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته يقومون بهذا التصرف عن عمد".

ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على هذا التقرير وما تضمنه من معلومات، واعتبرت السفارة أن الأنباء المتداولة هي "مجرد محاولة لصرف الانتباه عن اتفاق التطبيع الذي تم إبرامه بين إسرائيل والامارات والبحرين".