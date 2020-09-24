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كوريا الشمالية

قوات كوريا الشمالية تقتل مسؤولاً في جارتها الجنوبية وجدته تائهاً في مياهها

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
جنديان من كوريا الشمالية
جنديان من كوريا الشمالية   -   حقوق النشر  AFP
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أعلنت سيول الخميس أنّ القوات الكورية الشمالية أطلقت النار على مسؤول في وزارة الصيد البحري الكورية الجنوبية وأردته قتيلاً وأحرقت جثمانه وذلك بعدما عثرت عليه في مياهها إثر فقدان أثره من على متن سفينة تابعة للوزارة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا "العمل الوحشي".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنّ المسؤول البالغ من العمر 47 عاماً كان على متن سفينة دورية قرب جزيرة يونبيونغ الحدودية (غرب) حين فُقد أثره صباح الإثنين، مشيرة إلى أنّ "كوريا الشمالية عثرت على الرجل في مياهها وارتكبت عملاً وحشياً بإطلاق النار عليه وإحراق جثمانه، وفقاً لتحليل جيشنا الشامل لمعلومات استخبارية متنوعة".

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