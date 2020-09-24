شاهد: قوات الحشد العراقية تستأنف عملية القضاء على فلول داعش في كنعوص

استأنفت قوات الحشد الشعبي العراقية أمس الأربعاء عملية واسعة للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية "داعش" بجزر كنعوص في جنوب محافظة الموصل.

وتعتبر المنطقة، وهي تتكون من عدد من الجزر المطلة على نهر دجلة، مركزاً لتجنيد داعش وإعادة توزيع التنظيم للمقاتلين القادمين من سوريا.

وبدأت العملية بمشاركة الجيش العراقي وقوات الحشد يوم 19 سبتمبر – أيلول الجاري قبل أن تنسحب قوات الجيش بعد ثلاثة أيام دون تحقيق هدفها في تطهير المنطقة من عناصر داعش.

ونشر مركز العمليات المشتركة العراقي صوراً لجثث أفراد من تنظيم داعش وأسلحتهم دون الإعلان عن سبب انسحاب الجيش حيث تستمر قوات الحشد وحدها في عملية التطهير المرجوة.

وتتميز المنطقة بكثافة أشجارها مما يصعب من عملية استهداف عناصر داعش التي تستفيد من العامل الجغرافي للاختباء وتشكيل البؤر غير المرئية.

قال أبو سدرة التركماني، رئيس العمليات في اللواء 30 بقوات الحشد، إن قوات الحشد الشعبي تواجه تحديات كبيرة في ظل غياب المعدات الهندسية أو الجسور العائمة اللازمة لعبور النهر.

وتشكلت قوات الحشد الشعبي في عام 2014 كإطار لتنظيم ودفع رواتب الآلاف الذين تطوعوا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعد فتوى أصدرها رجل الدين الأعلى آية الله علي السيستاني.