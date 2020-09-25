مزاد على لوحة نادرة لبوتيتشيلي وتقديرات بأن يتخطى سعرها 80 مليون دولار

تطرح دار "سوذبيز" لوحة لمعلم الرسم الإيطالي في عصر النهضة ساندرو بوتيتشيلي للبيع في مزاد في نيويورك في كانون الثاني/يناير 2021، مع تقديرات بأن يتخطى سعرها 80 مليون دولار.

وتمثل اللوحة شابا بشعر طويل يحمل قلادة، ولم تُعرف هوية هذا الشخص في الرسم، غير أن خبراء يظنون أنه قد يكون أحد المقربين من أسرة ميديتشي التي أدت دورا محوريا في تاريخ مدينة فلورنسا الإيطالية.

ولا يحمل هذا العمل أي تاريخ، غير أن التقديرات تشير إلى أنه أُنجز بين نهاية سبعينات القرن الخامس عشر وبداية ثمانينات القرن عينه، على يد الرسام ساندرو بوتيتشيلي (1445-1510) واسمه الأصلي أليساندرو دي ماريانو فيليبيبي.

وهذه الفترة كانت الأكثر غزارة في الإنتاج لدى الرسام، إذ توجه خلالها إلى روما بطلب من البابا لإنجاز أعمال فنية تزدان بها كنيسة سيستينا، وهو رسم أيضا في تلك المرحلة اثنين من أشهر أعماله وهما "ولادة فينوس" و"الربيع".

وقُدّرت قيمة اللوحة المطروحة في المزاد بأكثر من 80 مليون دولار، أي ما يقرب من ثمانية أضعاف السعر القياسي لأي من أعمال الفنان الإيطالي والذي سجلته لوحة بعنوان "العذراء مريم والطفل يسوع والقديس يوحنا المعمدان صغيراً"، وكانت هذه اللوحة قد بيعت بسعر 10.4 ملايين دولار عام 2013.

كما أن اللوحة التي سيجرى عليها المزاد كانت مملوكة لفرد من هواة جمع الأعمال الفنية، وهو اشتراها سنة 1982 في مقابل 810 آلاف جنيه استرليني (حوالى 1.3 مليون دولار)، لكنها عُرضت في متاحف كثيرة لفترات طويلة.