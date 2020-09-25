أكثر من سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة

تجاوزت الولايات المتحدة الجمعة عتبة سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز التي أفادت أيضا أن 203240 شخصا توفي بالوباء في البلاد في أعلى حصيلة عالمية.

وسجّلت الولايات المتحدة 7,005,746 إصابة بوباء كوفيد-19 وهو أعلى عدد في العالم تليها الهند مع 5,8 ملايين والبرازيل مع 4,7 ملايين.

وعادت الأعداد إلى الارتفاع في الولايات المتحدة مع تسجيلها 40 ألف إصابة جديدة يوميا في المعدل.

وتراوح متوسط عدد الوفيات اليومية بين 700 و800 في الأيام السبعة الماضية مقارنة بحوالى 300 في الاتحاد الأوروبي وفقا لموقع "أور وورلد إن داتا" المتخصص استنادا إلى البيانات الرسمية.