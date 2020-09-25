جريحان في عملية طعن قرب مكاتب شارلي إيبدو سابقا بباريس وتوقيف مشتبه به

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب استلام التحقيق المرتبط بالهجوم الذي حصل الجمعة قرب مكاتب شارلي إيبدو الساخرة وأسفر عن إصابة شخصين.

وقالت إن تحقيقا فتح بشأن "محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي" و"جمعية إرهابية إجرامية".

,أوقفت الشرطة "مشتبها به" على مقربة من ساحة الباستيل في باريس بعد الهجوم بالسكين>

وبعدما أفادت الشرطة في مرحلة أولى عن مشتبه بهما اثنين فارين وأربعة جرحى، أوضح مركز الشرطة أن شخصا منفردا نفذ الاعتداء الذي وقع فيما تجري محاكمة في العاصمة الفرنسية بشأن الاعتداء على شارلي إيبدو في كانون الثاني/يناير 2015.

وتأتي حادثة بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في كانون الثاني/يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصاً.