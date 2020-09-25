شركة صينية تقول إن لقاحها ضد كورونا سيكون جاهزاً بداية 2021

أعلنت شركة "سينوفاك" الصينية للأدوية أمس الخميس أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون جاهزاً للتوزيع العالمي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية بداية العام القادم.

وتعهد ين ويدونغ، الرئيس التنفيذي لسينوفاك، بأن تتقدم الشركة بطلب لموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إذا تخطى اللقاح الجولة الثالثة والأخيرة من التجارب البشرية بنجاح.

وقال ويدونغ، الذي أكد للصحافيين أنه حُقن بجرعة من اللقاح: "في البداية، صممنا استراتيجيتنا (لاستهداف) الصين ووهان (بؤرة الفيروس الأولى). بعد ذلك بوقت قصير في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، قمنا بتعديل استراتيجيتنا، أي مواجهة (الفيروس) في العالم".

وأضاف: "هدفنا هو توفير اللقاح للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما".

ووقفت المعايير الصحية المشددة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل أستراليا واليابان عائقاً أمام الموافقة على لقاحات صينية سابقة إلا أن ويدونغ واثق بأن هذا الوضع قد يتغير مع توفير لقاح صيني لكوفيد-19.

وقال: "واثقون من أن بحثنا عن لقاحات كوفيد-19 يمكن أن يفي بمعايير الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

ولقاح سينوفاك هو واحد من ضمن أربعة لقاحات أخرى ضد الفيروس تعمل الصين على اختبارها.

ويشارك أكثر من 24 ألف متطوع في تجربة اللقاح المسمى "كورونافاك" في كل من البرازيل وتركيا وإندونيسيا بالإضافة إلى عشرات آلاف الصينيين، مع احتمال توسيع رقعة التجارب لتشمل بنغلادش وتشيلي.

وأكد ويدونغ أن تلك الدول ستحظى بأولوية في التوزيع في حال الموافقة الدولية على اللقاح.

وانشأت سينوفاك مقراً جديداً لتطوير لقاح كوفيد-19 منذ عدة أشهر يمكنه إنتاج نصف مليون جرعة سنوياً من كورونافاك وتتوقع الشركة أن تزيد القدرة الإنتاجية لتصل إلى مئات ملايين الجرعات بنهاية فبراير – شباط القادم.