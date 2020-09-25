شاهد: جرذ يكشف أماكن الألغام مستخدما حاسة الشم وينال ميدالة ذهبية

كافأت الجمعية الخيرية البيطرية البريطانية في كامبوديا جرذا أفريقيا عملاقا يدعى ماغاوا بميدالية ذهبية نظير عمله المحكم في الكشف عن الألغام الأرضية في البلاد. الألغام الأرضية التي تركت خلال عقود من الصراع والحرب في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تحصي بالملايين ولا تزال تقتل أو تصيب عشرات الأشخاص كل عام.

وعملت كمبوديا، بمساعدة دول أخرى لسنوات على تطهير الأرض من المتفجرات، غير أن خطورة وصعوبة العملية تحتم البطء في العمل. وبهدف التخلص من هذه الألغام ا لجأت البلاد بمساعدة جمعيات مختصة في تدريب ورعاية الحيوانات إلى مساعدة الجذران المدربة على اكتشاف الألغام الأرضية في إطار مشروع خاص.

ومثل ماغاوا، تم تدريب عدة جرذان على هذه المهمة الصعبة من قبل منظمة إبوبو APOPO غير الحكومية، بهدف تطوير طرق الكشف عن الألغام الأرضية المضادة للأفراد.

تقوم المنظمة، التي تأسست في بلجيكا ومقرها في تنزانيا، بتدريب الجرذان مثل ماغاوا على اكتشاف رائحة المواد الكيميائية المتفجرة المستخدمة في الألغام الأرضية وتوجيهها إلى من يتعامل معها. وبحسب المنظمة تتوفر في الجرذان الإفريقية عدة خصائص تجعلها قادرة على القيام بهذه المهمة بعد التدريبات.

ومن بين هذه الخصائص، مورفولوجيتها التي تمكنها من السير على الألغام دون انفجارها بفضل وزنها الأمثل. وزيادة على الخاصية المورفولوجية تتميز هذه القوارض بالذكاء ما يجعل عملية تدريبها سهلة وسريعة.

خلال سبع سنوات، اكتشف الجرذ ماغاوا 39 لغمًا أرضيًا و28 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، مما ساعد على تطهير أكثر من 141 ألف متر مربع من الأراضي، وفق الجمعية الخيرية البيطرية البريطانية PDSA، مما يجعله أفضل الفئران أداءً في المؤسسة الخيرية.

وقال المدير العام للجمعية، يان ماكلوجلين خلال عرض افتراضي للميدالية التي صُممت خصيصًا له "ماغاوا هو فأر بطل. يسعدنا الاحتفال بتفانيه في إنقاذ حياة الآخرين من خلال منحه الميدالية الذهبية".

وتعتبر هذه الميدالية جزءًا من برنامج جوائز الحيوانات للمنظمة وهي أعلى وسام شرف لشجاعة الحيوانات المتميزة والتفاني الاستثنائي في الحياة المدنية، وفقًا لموقع المنظمة على شبكة الإنترنت.

بدأ الجرذ ماغاوا التدريب منذ صغره، واجتاز جميع اختباراته قبل إرساله إلى كمبوديا.